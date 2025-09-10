T.C. ÖDEMİŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2013/39 Esas KARAR NO: 2023/26

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM;

Asli Müdahil Murat DOĞANLAR 'a (Yüksel ve Firdevs oğlu, 1973 doğumlu) gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçelerinin tebliği için herhangi bir adres kaydına ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Asıl dosyamız kapsamında davacılar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tire Belediye Başkanlığı'nın davasının KISMEN KABULÜ İLE KISMEN REDDİNE, diğer davacıların davalarının ayrı ayrı REDDİNE,

Tüm asli müdahillerin taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE,

Asıl dava dosyamız ile birleşen mahkememizin 2019/45 Esas sayılı dosyasında davacının davasının REDDİNE,

Dava konusu İzmir İli, Tire İlçesi, Akçaşehir Mahallesi 724 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile mera olarak SINIRLANDIRILMASINA ve özel siciline YAZILMASINA,

Dava konusu İzmir İli, Tire İlçesi, Akçaşehir Mahallesi, 723 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile, 18/01/2023 tarihli bilirkişi raporunda "A" harfi ile gösterilen 35734,99 metrekarelik kısmın TESPİT GİBİ TAPUYA TESCİLİNE, geri kalan kısmın ise mera olarak SINIRLANDIRILMASINA ve özel siciline YAZILMASINA,

Dava konusu İzmir İli, Tire İlçesi, Eskioba Mahallesi 1214 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile mera olarak SINIRLANDIRILMASINA ve özel siciline YAZILMASINA,

Dava konusu İzmir İli, Tire İlçesi, Eskioba Mahallesi 1217 parsel sayılı taşınmazın TESPİT GİBİ TAPUYA TESCİLİNE,

18/01/2023 tarihli bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzerekarar verilmiştir.

TEMYİZ DİLEKÇELERİ İLE İLGİLİ İLAN

Davacılar Mehmet Ulvi Toprak vs. vekili Av. Yahya Saldık , davalılar Zeynep Karaçetin vs. vekili Av. Müge Orbay Sağlam, asli müdahiller Atike Uslu vs. vekili Av. Özlem Kapucu, davalı Ahmet Ali Küpeli vekili Av. Ahmet Sepetoğlu, davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Çiğdem Saraçoğlu, asli müdahiller Abdülgani Göçtürk vs. vekili Av. Deniz Çolak ve davalı Tire Belediye Başkanlığı vekili Av.Aslı Söğüt tarafından Mahkememiz kararı temyiz edilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/09/2025