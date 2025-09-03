T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/1162 Esas

Davacılar vekili Av. Mustafa SANCAK tarafından davalı Hakan İPŞİROĞLU aleyhineOrtaklığın Giderilmesi davası açıldığı, davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup yurt dışı adresinde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/09/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/09/2025