T.C. OLTU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. OLTU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/57 Esas 10.03.2026

Konu : İlan Hk.

Davacı, İBRAHİM ÇELEBİ ile Davalı, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Erzurum ili Oltu ilçesi Tutmaç Mahallesi Kotanlar Mevki 60 nolu ve 118 ada 1 nolu parsellerin kuzeydoğu tarafında kalan 28/03/2025 tarihli ek fen bilirkişi raporundaA1 ve A2 harfi ile gösterilen toplam yüzölçümü 518.99 m² olan tescil harici kalan yer ile 60 nolu ve 1523 nolu parselin batı tarafında kalan 09/09/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen toplam yüzölçümü 1.070,78 m² olan tescil harici kalan yerlerin davacı adına tescili talep olmuş olup TMK'nın 713. maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.