T.C. OLTU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. OLTU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/102 Esas

Mahkememizin 2025/102 esas sayılı dosyasında, davacı KGM'nin dava dilekçesinde, Erzurum ili, Narman ilçesi Tuzla mah. 102 ada 389 parsel ve aynı ada 399 parsel sayılı taşınmazlardakamulaştırma değerinin tespitinin talep edildiği,17/02/2025 tarihli tensip ve devamında keşif yapıldığı,bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın 102 ada 389 parsel 53,16 m² sayılı taşınmazın değerinin 5.249,30 TL olaraktespit edildiği, diğer taşınmaz olan 102 ada 399 tarihli tensip ve devamında keşfi yapılan357,39 m² yüzölçümlü taşınmazın değerinin 49.163,65 TL olduğu, toplam kamulaştırma bedelinin54.412,95 TL olarak tespit edildiği, duruşmasının 24/06/2026Oltu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda saat 09:40'ta yapılacağı, Bilirkişi raporlarına karşı iş bu ilan tarihinden 7 gün sonrasında başlamak üzere 15 günlük süre içerisinde itirazda bulunabileceği, ayrıca bilirkişi raporuna cevap verebileceği, raporda eksik gördüğünüz hususların bilirkişiye tamamlattırılmasını, belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkememizden HMK’nın 281/1’nci maddesi uyarınca talep edebileceğiniz, aksi takdirde bilirkişi raporuna itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Arif DEMİRCİ, Deniz DEMİRCİ, Gökhan DEMİRCİ, Sancak DEMİRCİ ve Savaş DEMİRCİ'ye,Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.