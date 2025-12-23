T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/326 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi
MEVKİİ : Kırmızıgöl
ADA NO : 179
PARSEL NO : 152
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.455,70 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Esmanur KAYA (29653936160), İbrahim BAŞAK (40294880612), İhtidal KAYA (53956126300), Latife DEMİRTAŞ (51565504540), Mahmut BAŞAK (40348878800), Mehmet BAŞAK (40345878964), Mehmet Nezir BAŞAK (40354878672), Muhammet Şerif KAYA (31604170462), Mustafa BAŞAK (40342879018), Rabia KAYA (40843861970), Sekine GİRÇEK (45247715140), Şeyhmus BAŞAK (40387877598), Yasemin KAYA (40906859876), Yusra BAŞAK (40870861004), Yusuf BAŞAK (40318879820), Zehra CAN (40285880904), Zehranur KAYA (29650936224)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/326 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.12.2025