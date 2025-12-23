T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/326 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi

MEVKİİ : Kırmızıgöl

ADA NO : 179

PARSEL NO : 152

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.455,70 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Esmanur KAYA (29653936160), İbrahim BAŞAK (40294880612), İhtidal KAYA (53956126300), Latife DEMİRTAŞ (51565504540), Mahmut BAŞAK (40348878800), Mehmet BAŞAK (40345878964), Mehmet Nezir BAŞAK (40354878672), Muhammet Şerif KAYA (31604170462), Mustafa BAŞAK (40342879018), Rabia KAYA (40843861970), Sekine GİRÇEK (45247715140), Şeyhmus BAŞAK (40387877598), Yasemin KAYA (40906859876), Yusra BAŞAK (40870861004), Yusuf BAŞAK (40318879820), Zehra CAN (40285880904), Zehranur KAYA (29650936224)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün

12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/326 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.12.2025