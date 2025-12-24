T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/313 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Yeni Mahallesi
MEVKİİ : Mulla Hahalit
ADA NO : 101
PARSEL NO : 189
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.033,92 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :TURAN TURĞAY (T.C. NO: 45316713268)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/313 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14.12.2025