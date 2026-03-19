T.C.ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/28 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, Demirciler Bağ Mevkii, 522 Ada, 10 Parsel, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 522 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında elmalık ve tarla vasfında olup, 27.907,52 m² alana sahiptir. Taşınmazın hafif eğimli bir yüzeye sahip kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dilili ürün olmadığı, kadastro yolu olmadığı görülmüştür. Mahalle merkezine kuş uçuşu 2200 metre mesafede bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 27.907,52 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 4.186.128,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, ESENTEPE Mahalle/Köy, Karşı Bağlar Mevkii, 322 Ada, 46 Parsel, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 322 Ada, 46 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 18.229,37 m² alana sahiptir. Taşınmazın eğimli bir yüzeye sahip kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün olmadığı, kadastro yolu olduğu görülmüştür. Mahalle merkezine kuş uçuşu 830 metre mesafede bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 18.229,37 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 36.458.740,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:09 Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:09 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:09

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Orhaneli İlçe, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, Sarıkız Mevkii, 535 Ada, 29 Parsel, Bursa İli, Orhaneli İlçesi Fevzipaşa Mahallesi, 535 Ada, 29 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, 1.300,86 m² alana sahiptir. Taşınmazın hafif eğimli bir yüzeye sahip olduğu, ekili dikili ürün olmadığı, kadastro yolu olduğu, Mahalle merkezine kuş uçuşu 1450 metre mesafede bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 1.300,86 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 2.081.376,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Orhaneli Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/03/2020 tarih 2019/614-2020/397 ESAS VE KARAR sayılı Mahkeme Kararı Yazısı İle El Koyma Kararı şerhi vardır. Orhaneli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2025 tarih 2024/339 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır şerhi ve Orhaneli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/01/2026 tarih 2024/339-2026/25 ESAS VE KARAR sayılı Mahkeme Kararı yazısı ile)Kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:11 Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:11 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, Orta Cadde Mevkii, 582 Ada, 12 Parsel, Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 582 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında ahşap bir katlı ev ve avlu vasfında olup, 237,30 m² alana sahiptir. Taşınmazın şehir merkezinde kaldığı, üzerinde 2 katlı altı taş üstü kerpiç kargir bina olduğu, binanın 35-40 yaşlarında yığma kargir yapıda olduğu, taban alanının 54,83m2 olduğu ve 2. Sınıf C grubu yapılardan oluştuğu, Parselin bahçesinde 15-20 yaşında 1 adet asma, 8-10 yaşlarında 1 adet ceviz, 4-5 yaşlarında 1 adet ceviz, 1 adet ayva ve 1 adet kayısı olmak üzere toplam 5 adet mevye olduğu görülmüştür.

Yüzölçümü : 237,30 m2

İmar Durumu :Var , Kat sayısı 4, İnşaat tarzı Bitişik Nizam

Kıymeti : 7.944.770,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:34 Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:34 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.