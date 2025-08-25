T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/196 Esas

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 193 ada 66parsel sayılı (yeniHürriyet mahallesi 724 ada 2 parsel ve Fatih mahallesi 721 ada 5 parsel) taşınmazın hissedarlarından Recep Oğlu Salih ve Recep Oğlu Mehmet'i bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.08.2025

GAİP Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 193 ada 66 parsel sayılı (yeni Hürriyet mahallesi 724 ada 2 parsel ve Fatih mahallesi 721 ada 5 parsel) taşınmazın hissedarlarından Recep Oğlu Salih ve Recep Oğlu Mehmet