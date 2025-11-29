T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/384 Esas

Konu : İlan Metni Davalı Metehan Satıcı (T.C No:271xxxxx808) Davalı Melih Eraslan (T.C No:142xxxxxxx662)

İLAN METNİ

Mahkememizden verilen 12/09/2024 tarih ve2023/384 Esas ve2024/947 karar sayılı ilamı ile, ÖZET OLARAK;

1- Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mah. 1001 ada 38 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti üzerindeki ORTAKLIĞININ TMK'nın 699/3 Maddesi UYARINCA AÇIK ARTTIRMA İLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2- Satışın HMK 322/2 Md. Yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

Dair, davacı vekilinin ve davalı Didem EĞEL'in yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunarak Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.