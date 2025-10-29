T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/32 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 221 Ada, 16 Parsel, 1. Kat/4 Nolu Bağımsız Bölüm Söz ...
Yüzölçümü: 90 m2
Arsa Payı: 25/319
İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 3.900.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 10:54
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 10:54
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 221 Ada, 16 Parsel, 1. Kat/5 Nolu Bağımsız Bölüm Söz ...
Yüzölçümü: 90 m2
Arsa Payı: 22/319
İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 3.900.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:57
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 11:57
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 11:57
Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 11:57
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 221 Ada, 16 Parsel, 1. Kat/6 Nolu Bağımsız Bölüm Söz ...
Yüzölçümü: 90 m2
Arsa Payı: 22/319
İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 3.900.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 13:55
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 13:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.