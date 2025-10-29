T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/32 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 221 Ada, 16 Parsel, 1. Kat/4 Nolu Bağımsız Bölüm Söz ...

Yüzölçümü: 90 m2

Arsa Payı: 25/319

İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.900.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 10:54

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 10:54

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 221 Ada, 16 Parsel, 1. Kat/5 Nolu Bağımsız Bölüm Söz ...

Yüzölçümü: 90 m2

Arsa Payı: 22/319

İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.900.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:57

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 11:57

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 11:57

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 11:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 221 Ada, 16 Parsel, 1. Kat/6 Nolu Bağımsız Bölüm Söz ...

Yüzölçümü: 90 m2

Arsa Payı: 22/319

İmar Durumu: Bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.900.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 13:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.