T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.ORHANGAZİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/22 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, PAŞAPINAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 323 Parsel...

Yüzölçümü: 8.050 m2

İmar Durumu: Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 5.635.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 12:14 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 12:14 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.