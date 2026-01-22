T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.ORHANGAZİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/22 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, Orhangazi İlçe, PAŞAPINAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 323 Parsel...
Yüzölçümü: 8.050 m2
İmar Durumu: Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 5.635.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 12:14 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 12:14 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:14
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.