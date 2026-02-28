T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2026/2 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 192 Ada, 99 Parsel...
Yüzölçümü : 2.280,57 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.017.254,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:38
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 82 Ada, 20 Parsel...
Yüzölçümü : 5.012 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.019.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:39
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 182 Ada, 7 Parsel...
Yüzölçümü : 5.364 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 15.555.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.