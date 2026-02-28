T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/2 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 192 Ada, 99 Parsel...

Yüzölçümü : 2.280,57 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.017.254,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:38

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 82 Ada, 20 Parsel...

Yüzölçümü : 5.012 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.019.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:39

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 182 Ada, 7 Parsel...

Yüzölçümü : 5.364 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 15.555.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:43

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.