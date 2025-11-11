T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/391 Esas KARAR NO: 2025/1024

DAVALILAR : 1- ATİKE PEKEL T.C. Kimlik Numarası 60022474364 Bundes strasse 59, 2632 Wimpassing im Schwarzatale /AVUSTURYA

2- ZEKERİYA TEKELİ T.C. Kimlik Numarası 62407394892 UL. BELLENİEGO 20M 12 01-424 VARŞOVA/POLONYA CUMHURİYETİ.

Davacı GÜLNAZ AYANLAR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Dava konusu Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Çiftevi Köyü 521 parsel, 225 parsel, 399 parsel, 559 parsel, 1008 parsel, 1014 parsel, 1554 parsel, 1891 parsel, 1939 parsel, 2098 parsel, 2239 parsel, 2271 parsel 3001 parsel sayılı taşınmazların pay ve paydaş sayısına göre aynen taksimi mümkün olmadığından bu taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, satışın genel arasında ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma suretiyle yapılmasına, satış bedelinin taraflar arasında tapudaki payları ve veraset ilamındaki hisseleri oranında paylaştırılmasına,

2-HMK'nın 322/2. maddesi uyarınca satış işlemlerini yapmak üzere Yazı İşleri Müdürünün satış memuru olarak görevlendirilmesine,

3-Harçlar Kanunu gereğince taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının tapudaki payları ve/veya veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davacı ve davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına, peşin harcın alınacak karar ve ilam harcından mahsubuna,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 28.500,00 TL vekalet ücretinin taraflardan tapudaki payları ve veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan 16,50 TL başvurma harcı, 35,90 peşin harç, 3.030,30 TL keşif harcı, 7.000,00 TL bilirkişi ücreti, 1.500,00 TL keşif araç ücreti, posta ve tebligat ücreti olan 14.703,395‬ TL olmak üzere 26.250,195‬ toplam TL'nin paydaşlardan dosya içerisinde mevcut veraset ilamlarındaki ve tapu kaydındaki payları oranında davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

6-Gider avansının artan kısmının hüküm kesinleştikten sonra HMK'nın 333. maddesi gereğince gider avansını yatırana resen İADESİNE,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yazılı beyanda bulunularak yada sözlü beyanının tutanağa bağlanmasını sağlayarak Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/09/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025