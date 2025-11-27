T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ORTAKÖY(AKSARAY)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/39 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Ağaçören İlçesi Gümüştepe Mah. 10 Ada, 22 Parsel sayılı taşınmaz
Adresi : Aksaray İli Ağaçören İlçesi Gümüştepe Mahallesi
Yüzölçümü : 2.697,60 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 3 Kat
Kıymeti : 5.189.260,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:28 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:28 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:28
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.