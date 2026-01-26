T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/43 EsasKARAR NO: 2025/1203

DAVALILAR: 1- BATUHAN PEKEL -Kestenberger 17 5210 Windisch / İsviçre Konfederasyonu.

2- NİLHAN PEKEL - Kestenberger 17 5210 Windisch / İsviçre Konfederasyonu.

Davacı NİMETULLAH ÇÖZÜLMÜŞ tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Dava konusu Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Karşı Mahalle 1287 ada 5 parsel sayılı taşınmazın pay ve paydaş sayısına göre aynen taksimi mümkün olmadığından bu taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, satışın genel arasında ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma suretiyle yapılmasına, satış bedelinin taraflar arasında tapudaki payları ve veraset ilamındaki hisseleri oranında paylaştırılmasına,

2- HMK'nın 322/2. maddesi uyarınca satış işlemlerini yapmak üzere Yazı İşleri Müdürünün satış memuru olarak görevlendirilmesine,

3- Harçlar Kanunu gereğince taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde karar ve ilam harcının tapudaki payları ve/veya veraset ilamlarındaki hisseleri oranında davacı ve davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına, peşin harcın alınacak karar ve ilam harcından mahsubuna,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan tapudaki payları ve veraset ilamındaki hisseleri oranında davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafından yatırılan 281.80 TL başvurma harcı, 4.361,50 TL keşif harcı, 7.000,00 TL bilirkişi ücreti, 500.00 TL keşif araç ücreti, posta ve tebligat ücreti olan 8.833,50 TL olmak üzere toplam 20.976,8‬0‬ TL'nin paydaşlardan dosya içerisinde mevcut veraset ilamlarındaki ve tapu kaydındaki payları oranında davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesi gereğince Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşmamaları nedeniyle Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan arabuluculuk ücretinin satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlar uyarınca davacı ve davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7- Gider avansının artan kısmının hüküm kesinleştikten sonra HMK'nın 333. maddesi gereğince gider avansını yatırana resen İADESİNE,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, verilen kararın talep halinde tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yazılı beyanda bulunularak yada sözlü beyanının tutanağa bağlanmasını sağlayarak Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/11/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026