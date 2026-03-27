T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/150 Esas

DAVALI : VEYSEL GÖRGÜLÜ - 224******88 T.C. Kimlik Numaralı, Miyy En Sint Hubert / HOLLANDA KRALLIĞI

Davacı Fatma AYDIN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/04/2026 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.