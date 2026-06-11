T.C. OSMANELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/386 Esas

DAVALILAR : 1-NUREL ZİMMERLİ - Oberweningen İŞVİÇRE

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Zürih Başkonsolosluğuna yazılan tebligatın iade edildiği, tebligatın davalıya teslim edilemediği,dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/09/2026 günü saat: 11:08'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.