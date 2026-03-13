T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ

T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/330 Esas

DAVALI : ABEER SALAH RZAIJ AL-DURAYE (Yabancı Kimlik No: 99672151370) Sarayatik Camii Sokak No : 6/5 Ortahisar/ TRABZON

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemeniz ara kararı gereğince davalının adres araştırması yapıldığının ancak adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/06/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 03/03/2026