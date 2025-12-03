T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/89 Esas

KARAR NO :

Davacı Aysel Şahintarafından aleyhinize açılan Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Fatma Nevin Soysüren, Tuna Cumhur, Raziye Genna, Hasan Murat Ersoylu adlarına mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adres ve yapılan araştırma ile tespit edilen adreslerde tebligat yapılamamış olup bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Aysel Şahin tarafından Osmaniye ili Merkez ilçesi Çardak köyü 121 ada 48 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına bulunan hisselerinin iptali iledavacı Aysel Şahin adına kayıt ve tescilinekarar verilmesi istemli açılan davada yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce rapor alınmakla, 16/10/2025 tarihli Fen bilirkişisinden alınan raporda dava konusu alan ekli krokide gösterildiği bildirilmekle,31/10/2025 tarihli Ziraat ve İnşaat Mühendisi bilirkişilerce sunulan raporda; Dava konusu Osmaniye ili Merkez ilçesi Çardak Köyü Köycivarı Mevkiinde bulunan 7.662,62 m2 yüzölçümüne sahip bahçe vasıflı 121 ada 48 parsel nolu taşınmazda davaya konu yerin (4707,62 m2)dava tarihi itibariyle arazi değerinin toplam 2.589.191,00 TL olduğu, hissedarların hisselerine düşen arazi değeri ve taşınmaz değerinin de ayrı ayrı tabloda hesaplandığı, güncel değer üzerinden 1972 ve 1976 yıllarına ait 4 adet senedin emek ve altın hesapları ile arazi değerinin hesaplandığı ancak daha kesin sonuçların hesap uzmanı bilirkişilerle hesaplanabileceği görüş ve kanaati bildirilmiştir."Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." iş bu ilan bilirkişi raporlarını tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/11/2025

DAVALI : FATMA NEVİN SOYSÜREN - 56371323088BEKİR ve SOLMAZ oğlu/kızı, 18/01/1975 dogumlu,

DAVALI : TUNA CUMHUR-38561249378 - Atilla ve Kanimet oğlu 29/01/1983doğumlu

DAVALI : RAZİYE GENNA - 32639444320İBRAHİM ve SELVER oğlu/kızı, 05/03/1952 dogumlu,

DAVALI : HASAN MURAT ERSOYLU - 63352420308, BEKİR ve SOLMAZ oğlu/kızı, 16/03/1966 dogumlu,