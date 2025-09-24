T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/213 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli Merkez İlçesi Yunus EmreMahallesi 2875ada 15 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: MUZAFFER TAŞ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/213 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18.09.2025