T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/168 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli Merkez İlçesi Aslaniye Mahallesi 134 ada 10 parsel (Yeni 134 ada 14 parsel)
MALİKİN ADI VE SOYADI: AHMET DELİKİŞİ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/168 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.09.2025