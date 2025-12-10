T.C. OSMANİYE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. OSMANİYE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/1528 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Davalı Suat Avşar adına mahkememizce gerek dava dilekçesinde belirtilen adreslerine, gerek Mernis adresine, gerekse Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüklerinden temin edilen adreslere çıkarılan tebligatların sonuçsuz kaldığı, tüm yolların tüketilmesine rağmen tebliğ işleminin gerçekleştirilememiş olması nedenleriyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi ve tensip zaptının "Dava dilekçesine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde aynı sürede mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ile tensip zaptındaki diğer ara kararlar ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile aşağıya kimlik bilgileri yazılı ibraz edilen davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI SUAT AVŞAR, T.C:60307521554 Ökkeş Tufan ve Zeynep oğlu, 09/10/1954 doğumlu.