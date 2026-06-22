T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/643 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/643 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ALİBEKİRLİ Mahalle/Köy, 513 Ada, 33 Parsel, Bilirkişi raporunda, Osmaniye i ...

Adresi : Osmaniye Merkez Alibekirli Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 175 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Planda büyük bir kısmı K1 konut alanı TAKS:0,40 KAKS:1,80 YENÇOK:5 Kat olarak, bir kısmı da imar yolu olarak planlıdır.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.