T.C. OVACIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. OVACIK(TUNCELİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/199 Esas

DAVACI: MAZLUM TAŞ-11664020662

DAVALI : MELDA KILINÇ -13727951814

Davacı Mazlum Taş tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında; yapılan tüm adres araştırmalarına ve konsolosluk yazışmalarına rağmen tarafınıza tebliğ yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesinde özetle; Tunceli ili Ovacık ilçesi Paşadüzü köyündeki 153, 216, 267, 275,437, 331, 23, 416, 138 ve 26 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın mümkünse aynen taksimi, mümkün olmaması halinde ise ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dahili davalı Melda Kılınç'ın HMK'nın 122/1 maddesine göre 2 hafta içinde aynı Kanun'un 129. Maddesindeki unsurları havi cevap dilekçesi sunularak davaya cevap verilebileceğiniz hususu bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/06/2026