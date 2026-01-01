T.C. OVACIK (TUNCELİ) ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ

T.C. OVACIK (TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/129 Esas, KARAR NO : 2025/249

DAVACILAR : 1-GÖNÜL KARAKAŞ - 46546304394 -

2-ÖZGÜR KARAKAŞ - 46540304512 -

3-ÖZLEM ÇELİK - 46543304458 -

VEKİLİ : Av. ÖZGÜR KARAŞ -

DAVALI : DİLAN KARAKAŞ -29129438402

Mahkememizden verilen 28/11/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"Davanın KABULÜ ile; Ovacık (Tunceli) Noterliğinin 02/09/2008 tarih ve 473 yevmiye numaralı vasiyetnamenin TENFİZİNE,

Tunceli ili, Ovacık İlçesi, Kandolar Mah.212 ada 1 parsel, blok no:1, daire no:1 numaralı bağımsız bölümün tapusunun iptali ile, tapu hissesinin 3 pay kabul edilerek,

-1/3 hissesinin davacı Özgür Karakaş adına tapuya kayıt ve tesciline,

-1/3 hissesinin davacı Özlem Çelik adına tapuya kayıt ve tesciline,

-1/3 hissesinin davacı Gönül Karakaş adına tapuya kayıt ve tesciline," karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Davalı DİLAN KARAKAŞ’a(TC29129438402) karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur,

Adı geçenin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka bir yer Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yargı yolu açık olmak üzere üzere ilanen tebliğ olunur.26/12/2025