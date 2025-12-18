T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/331 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Kemaliye Mahallesi
ADA NO : 103
PARSEL NO : 43
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.870,57
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gizemnur Ayvaz - Yunus Ayvaz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/331 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.12.2025