T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/337 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova İlçesi Kemaliye Mahallesi

ADA NO : 103

PARSEL NO : 37

VASFI : tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.320,94

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Şamlı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/337 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.12.2025