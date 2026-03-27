T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/77 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Pamukova-Kemaliye Mah.

ADA NO : 154

PARSEL NO : 18

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 223,28

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fikret Şahin, Ayşe Şahin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 223,28 m2'sinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/77 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026