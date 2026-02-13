T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/20 Esas

DAHA KURT'a (MAHMUT ve FERİDE oğlu, 1981 doğumlu, T.C. 324*****894)

Mahkememizce usulüne uygun çıkarılan tebligatların iade dönmesi ve yapılan adres araştırmasında herhangi bir adresinize ulaşılamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Pasinler Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2024/20 Esas sayılı dosyası ile adınıza Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) açılmış olup, işbu dosyada 27/03/2025 tarihli duruşmada davanın kabulüne karar verilerek kararın tebliği için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, ilgili belgelere mahkememize müracaat ederek ulaşabileceğiniz, işbu dava dosyasında verilen karar ve ekleri tarafınıza ilanen tebliğ olunur.04/08/2025