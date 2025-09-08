T.C. PASİNLER İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. PASİNLER İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/37 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Erzurum İl, Pasinler İlçe, ALVAR Mahalle/Köy, 155 Parsel
Adresi: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Alvar Mahallesi 155 Parsel Pasinler / ERZURUM
Yüzölçümü: 36.000 m2
İmar Durumu: Dosyasındadır
Kıymeti: 4.500.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2025 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 14:02
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:02
04/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.