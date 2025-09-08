T.C. PASİNLER İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. PASİNLER İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/37 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum İl, Pasinler İlçe, ALVAR Mahalle/Köy, 155 Parsel

Adresi: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Alvar Mahallesi 155 Parsel Pasinler / ERZURUM

Yüzölçümü: 36.000 m2

İmar Durumu: Dosyasındadır

Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2025 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 14:02

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:02

04/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.