T.C. PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 14.11.2025 00:01:00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi

Dönemi

Vergi

Kodu

Takip Dosya No

Vergi Aslı

Borcu Toplamı

Ceza Toplamı

1090415822

AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.

201310201312

3080

2020101714Fml0000630

0,00

27.385,44

4070147347

ONUR GÖKHAN GÖLLÜ

OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.

201706201706

0015

2025092614Fmo0000100

27.354,08

0,00

3880028724

İLHAN FİRUZBAY

PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.

200705200705

1084

2018032614Fmn0000052

27.351,59

0,00

0380094361

MEHMET ÜMİT AKSU

ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:

200102200102

0015

2010102214Fmk0000036

27.193,05

0,00

9730057376

MEMET YILMAZ

ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.

200102200102

0015

2010102214Fmt0000021

27.193,05

0,00

3140175940

MURAT DUMAN

FATİH MAH. ATATÜRK CAD. No:142 D.No:2 SULTANBEYLİ İST.

200401200412

3080

2019071214Fmn0000045

0,00

27.165,60

6220632977

ROMANOZ MOSULISHVILI

TAKSİM RİKSOS PERA OTEL K. No:YOK D.No: Tel: ŞİŞLİ İST.

201508201508

3080

2024100214Fmq0000065

0,00

27.156,78

5460018646

CABİR KESKİN

AYDINLI MAH. HAL YOLU CAD. ADRES BOTANİK B BLOK B2 BLOK K. No:17/3 D.No:8 Tel: TUZLA İST.

202004202006

0003

2025092414Fmp0000071

27.000,00

0,00

6520194912

BERKAN ÖĞÜNDÜR

SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI K. No:162F D.No:YOK Tel: SİLİVRİ İST.

201505201505

0015

2024091314Fmq0000030

27.000,00

0,00

8750279205

HALİDE TÜRE

DEVEGÖRMEZ M.. FEVZİ ÇAKMAK PAŞA 5 SK.No:17 D.3 MERKEZ TOKAT

200610200610

3080

2018040414Fms0000004

0,00

27.000,00

8750279205

HALİDE TÜRE

DEVEGÖRMEZ M.. FEVZİ ÇAKMAK PAŞA 5 SK.No:17 D.3 MERKEZ TOKA

200611200611

3080

2018040414Fms0000001

0,00

27.000,00

3880028724

İLHAN FİRUZBAY

PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.

200610200612

3080

2018032614Fmn0000047

0,00

26.975,75

3880028724

İLHAN FİRUZBAY

PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.

200601200612

3080

2018032614Fmn0000048

0,00

26.975,75

6140352404

MEHMET ZAHİDİ MENCET

GÜLLÜ BAĞLAR M.TANDOĞAN CAD. ATLANTİK LİFE A BL. No:92 A D.68 PENDİK İST.

201508201508

3080

2024101714Fmq0000069

0,00

26.935,44

2170039638

İSMAİL ÇAĞLAR

SAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. No:3 D.No:12 Tel: PENDİK İST.

199901199912

1084

2010101114Fmm0000067

26.900,20

0,00

9550320235

ERÇİN YILDIRIM SÜMER

ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.

201006201006

0015

2025101614Fmt0000042

26.831,55

0,00

3960061780

REFİK AZİZ GORBON

FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.

201605201605

0015

2025110514Fmn0000007

26.826,11

0,00

4980802376

FERHAT KAPLAN

DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.

201710201710

3080

2024092614Fmo0000135

0,00

26.764,47

9250098285

VOLKER İNŞAAT NAKLİYAT LTD.ŞTİ.

BATI M.IHLAMUR S. ÇADIRCI İŞ MER. K. No:18 D.No:59 Tel: PENDİK İST.

200005200005

1084

2017061514Fmt0009067

26.713,26

0,00

1960240093

COŞKUN CAN

SAPAN BAĞLARI MAH. NURAN SK. K. No:5 D.No:11 Tel: PENDİK İST.

201004201004

1084

2022040814Fml0000021

26.685,69

0,00

9560015799

HIDIR YILDIRIM

KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.

200207200207

1084

2010100814Fmt0000038

26.664,61

0,00

9550320235

ERÇİN YILDIRIM SÜMER

ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.

201001201001

3080

2025101614Fmt0000036

0,00

26.640,90

0010503017

HAKDAN ABEŞ

BATI MAH. MEKTEP SK. K. No:9 D.No:3 Tel: PENDİK İST.

201306201306

3080

2025092514Fmk0000560

0,00

26.573,91

8560232722

İBRAHİM TURGUT

KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA

201604201606

3080

2024030114Fms0000132

0,00

26.511,08

4050148983

SERPİL GÖKSU

KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.

201009201009

1084

2025081114Fmo0000035

26.373,61

0,00

2630360716

SERDAR ÇÖPÜR

SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.

201605201605

3080

2025070214Fmm0000073

0,00

26.314,83

2910584653

DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.

KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.

201605201605

3080

2020121314Fmm0004741

0,00

26.314,83

2200623216

NURAN ÇAĞLIYAN

SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.

201005201005

1084

2022101414Fmm0000004

26.299,04

0,00

2110680246

CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEM.TİC.LTD.ŞTİ.

BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST.

201701201703

3080

2021101514Fmm0004141

0,00

26.258,09

9560015799

HIDIR YILDIRIM

KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.

200205200205

1084

2010100814Fmt0000024

26.250,84

0,00

1050262238

GÜVEN KOCAAVCI

YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.

200212200212

0015

2010102014Fml0000032

26.234,62

0,00

8780016569

MUSTAFA TÜRKER

HACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA

200901200912

3080

2022110114Fms0000061

0,00

26.215,02

0070210857

GÜRHAN ADALAR

ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. B BLOK K. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.

201407201409

3080

2025110514Fmk0000013

0,00

26.192,64

4820575753

KENAN İŞLER

İNCEKUM MAH. ESENTEPE YOLU SK. No:15 D.No:9 Tel: ALANYA ANTALYA

202004202004

0015

2024093014Fmo0000023

26.188,77

0,00

7040257993

CENGİZ ÖZÖCAL

ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.

200810200810

0015

2022102614Fmr0000005

26.185,05

0,00

4070147347

ONUR GÖKHAN GÖLLÜ

OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.

201703201703

0015

2025092614Fmo0000106

26.166,93

0,00

4070147347

ONUR GÖKHAN GÖLLÜ

OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.

201803201803

0015

2025092614Fmo0000128

26.100,00

0,00

1050262358

SELMA KAVAZANCI

YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.

200203200203

0015

2010102014Fml0000013

26.075,10

0,00

8560232722

İBRAHİM TURGUT

KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA

201507201509

3080

2024030114Fms0000167

0,00

26.070,90

0010503017

HAKDAN ABEŞ

BATI MAH. MEKTEP SK. K. No:9 D.No:3 Tel: PENDİK İST.

201307201307

3080

2025092514Fmk0000558

0,00

26.014,29

8090434864

EMİNE ŞENTÜRK

ESENEVLER MAH. DEVRAN SK. K. No:14 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.

200707200707

0015

2016051714Fms0000006

26.013,53

0,00

2630360716

SERDAR ÇÖPÜR

SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.

201604201604

3080

2025070214Fmm0000065

0,00

25.931,48

2910584653

DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.

KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.

201604201604

3080

2020121314Fmm0004779

0,00

25.931,48

9730008745

MEVLÜT YILMAZ

TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU

200408200408

0015

2017120614Fmt0000041

25.877,64

0,00

5710053825

İDRİS KOÇAK

KOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. CEZA İNFAZ KURUMU K. No:9 D.No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ

201501201512

1084

2020102214Fmp0000027

25.838,26

0,00

4050148983

SERPİL GÖKSU

KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.

201009201009

0015

2025081114Fmo0000016

25.805,88

0,00

4050148983

SERPİL GÖKSU

KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.

201009201009

3080

2025081114Fmo0000016

0,00

25.805,88

4050148983

SERPİL GÖKSU

KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.

201009201009

0015

2025081114Fmo0000035

25.805,88

0,00

4050148983

SERPİL GÖKSU

KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.

201009201009

3080

2025081114Fmo0000035

0,00

25.805,88

0420149416

ZEKİ AKTAY

ERTUĞRUL MAH. RAKOCZİ CAD. BEYAZ YALI APT K. No:7 D.No:2 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ

200412200412

0015

2009110614Fmk0000006

25.778,46

0,00

5400063992

YUSUF ŞAFAK KAYNAK

İCADİYE MAH. MÜNECCİMBAŞI SK. No:17 B D.B ÜSKÜDAR İST.

200412200412

0015

2009110614Fmp0000005

25.778,46

0,00

8410011072

MUSTAFA TETİK

ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇAĞLAYANLAR SK. MARMAROOM SİTESİ B BLOK K. No:24B D.No:18 Tel: MALTEPE İST.

200412200412

0015

2009110614Fms0000004

25.778,46

0,00

0680028394

ALÜMİNYUM PROFİL SAN.VE TİC.A.Ş.

VELİBABA M SANAYİ C K. No:32 D.No: Tel:2163075049 PENDİK İST.

201401201403

3080

2020101714Fmk0000676

0,00

25.692,60

9480425057

BATUHAN YENİ

CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.

200904200906

1084

2024092514Fmt0000130

25.678,51

0,00

2200623216

NURAN ÇAĞLIYAN

SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.

201007201007

0015

2022101414Fmm0000003

25.653,85

0,00

8560232722

İBRAHİM TURGUT

KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA

201601201612

0010

2024030114Fms0000139

25.634,48

0,00

9730008745

MEVLÜT YILMAZ

TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU

200405200405

0015

2017120614Fmt0000007

25.620,55

0,00

8350119739

İSMAİL TEKİN

KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.

201106201106

0015

2025052114Fms0000009

25.619,12

0,00

7580004722

KAZIM SEÇKİN

KAZIMKARABEKİR MAH. KOZA SK. K. No:1 D.No:4 Tel: DARICA KOCAELİ

200612200612

1084

2025092514Fmr0000597

25.602,82

0,00

9650009360

VAHİT YILDIZ

ERGENEKON MAH. 138 SK. GONCAGUL SITESI E8 K. No:10A D.No:5 Tel: MERKEZ ERZİNCAN

200501200512

1084

2019062814Fmt0000029

25.466,97

0,00

8560232722

İBRAHİM TURGUT

KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA

201508201508

0015

2024030114Fms0000171

25.442,95

0,00

3960061780

REFİK AZİZ GORBON

FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.

201903201903

0015

2025110514Fmn0000107

25.381,83

0,00

6540762075

VEYİS ÖLMEZ

ATATÜRK MAH. 2224. SK. K. No:32 D.No:5 Tel: ESENYURT İST.

201601201612

4315

2025032614Fmq0000101

25.373,86

0,00

6510398917

CENGİZ ÖĞCÜ

ADNAN MENDERES MAH. ÇAT YOLU CAD. BEYAZ SITELER B BLOK K. No:3C D.No:3 Tel: PALANDÖKEN ERZURUM

201801201801

0015

2025092614Fmq0000576

25.291,80

0,00

8290242167

İBRAHİM TAŞLIK

YILDIRIM BEYAZIT MAH. 5131 SK. K. No:36 D.No:2 Tel: BORNOVA İZMİR

201401201412

3080

2020110414Fms0000001

0,00

25.193,58

9560015799

HIDIR YILDIRIM

KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.

200209200209

1084

2010100814Fmt0000026

25.168,19

0,00

5710053825

İDRİS KOÇAK

KOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. CEZA İNFAZ KURUMU K. No:9 D.No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ

201401201412

3080

2020102214Fmp0000004

0,00

25.145,91

8560232722

İBRAHİM TURGUT

KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA

201604201606

3080

2024030114Fms0000127

0,00

25.115,76

4640180062

MEHMET EMİN HULAGÜ

YAYLA MAH. İMECE SK. K. No:4E D.No:3 Tel: TUZLA İST.

201601201612

4310

2025092214Fmo0000188

25.083,25

0,00

9550320235

ERÇİN YILDIRIM SÜMER

ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.5 TUZLA İST.

201007201007

0015

2025101614Fmt0000032

25.053,27

0,00

0380094361

MEHMET ÜMİT AKSU

ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:

199906199906

1084

2010102114Fmk0000059

25.039,72

0,00

9730057376

MEMET YILMAZ

ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.

199906199906

1084

2010102114Fmt0000371

25.039,72

0,00

8350119739

İSMAİL TEKİN

KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.

201105201105

0015

2025052114Fms0000036

25.020,05

0,00

6980331536

FİKRET ÖZKARA

KAVAKPINAR M. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.

201112201112

0015

2017102714Fmq0000086

25.004,22

0,00

6070938710

SULTAN KÜRÜNOĞLU

ULUCAMİ MAH. TUFAN SK. HALİL GÜL K. No:18 D.No: Tel: ÇİLİMLİ DÜZCE

201112201112

3080

2025080514Fmq0000205

0,00

24.997,97

8350119739

İSMAİL TEKİN

KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.

201111201111

0015

2025052114Fms0000027

24.983,15

0,00

6540762075

VEYİS ÖLMEZ

ATATÜRK MAH. 2224. SK. K. No:32 D.No:5 Tel: ESENYURT İST.

201601201612

4310

2025032614Fmq0000097

24.974,32

0,00

5950014821

İSMAİL KURT

CAMİVASAT MAH. 30 SK. K. No:7 D.No:7 Tel: EDREMİT BALIKESİR

201905201905

0015

2025092314Fmp0000281

24.964,35

0,00

8280038036

YILMAZ TAŞKIN

YAYLA MAH. SALTUK SK. HANZADE EVLERI E BLOK K. No:10E D.No:5 Tel: TUZLA İST.

200502200502

0015

2009041714Fmo0000052

24.921,13

0,00

1420461526

ALİCAN BARIŞ

AHMET YESEVİ MAH. YILDIRIM CAD. K. No:136 D.No:4 Tel: SULTANBEYLİ İST.

201711201711

3080

2025092314Fml0000127

0,00

24.887,97

9550320235

ERÇİN YILDIRIM SÜMER

ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.

201006201006

1084

2025101614Fmt0000042

24.859,43

0,00

7040257993

CENGİZ ÖZÖCAL

ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.

200808200808

3080

2022102614Fmr0000008

0,00

24.821,61

1050262238

GÜVEN KOCAAVCI

YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.

200208200208

3080

2010102014Fml0000024

0,00

24.807,78

9480425057

BATUHAN YENİ

CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.

200910200910

3080

2024092514Fmt0000163

0,00

24.784,86

8200198358

SERKAN ADAR TANHAN

SELAHADDİN EYYUBİ MAH. CUMHURİYET CAD. K. No:2 D.No:8 Tel: NUSAYBİN MARDİN

201312201312

0015

2024030614Fms0000035

24.782,34

0,00

2370235236

İLHAN ÇELİK

YENİŞEHİR MAH. NUTUK SK. GÖÇMEN KONUTLARI 52. BLOK K. No:1/52 D.No:12 Tel: PENDİK İST.

200410200412

3080

2019061714Fmm0000010

0,00

24.766,83

8350119739

İSMAİL TEKİN

KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.

201601201612

4315

2025052114Fms0000064

24.764,96

0,00

8350119739

İSMAİL TEKİN

KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.

201108201108

1084

2025052114Fms0000037

24.753,60

0,00

8200198358

SERKAN ADAR TANHAN

SELAHADDİN EYYUBİ MAH. CUMHURİYET CAD. K. No:2 D.No:8 Tel: NUSAYBİN MARDİN

201210201210

0015

2024030614Fms0000003

24.734,13

0,00

1050262358

SELMA KAVAZANCI

YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.

200205200205

3080

2010102014Fml0000017

0,00

24.640,52

2630360716

SERDAR ÇÖPÜR

SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.

201609201609

3080

2025070214Fmm0000057

0,00

24.602,00

2910584653

DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.

KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.

201609201609

3080

2020121314Fmm0004764

0,00

24.602,00

2630360716

SERDAR ÇÖPÜR

SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.

201510201512

3080

2025070214Fmm0000070

0,00

24.593,22

2630360716

SERDAR ÇÖPÜR

SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.

201501201512

3080

2025070214Fmm0000072

0,00

24.593,22

2910584653

DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.

KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.

201510201512

3080

2020121314Fmm0004739

0,00

24.593,22

2910584653

DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.

KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.

201501201512

3080

2020121314Fmm0004795

0,00

24.593,22

1090415822

AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.

201312201312

3080

2020101714Fml0000633

0,00

24.583,17

1050262358

SELMA KAVAZANCI

YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.

200202200202

0015

2010102014Fml0000011

24.563,60

0,00

3130606671

MENFES İNŞAAT ISITMA SOĞ.TİC.LTD.ŞTİ.

DOĞU MAH. IHLAMUR SK. K. No:28 D.No:Z06 Tel:5414212565 PENDİK İST.

201501201512

1084

2021012114Fmn0000919

24.536,41

0,00

9560015799

HIDIR YILDIRIM

KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.

200210200210

3080

2010100814Fmt0000034

0,00

24.531,61

"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02332936