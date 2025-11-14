T.C. PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
Vergi No
|
Soyad Ad/Unvan
|
Adres
|
Vergi
Dönemi
|
Vergi
Kodu
|
Takip Dosya No
|
Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|
Ceza Toplamı
|
1090415822
|
AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.
|
201310201312
|
3080
|
2020101714Fml0000630
|
0,00
|
27.385,44
|
4070147347
|
ONUR GÖKHAN GÖLLÜ
|
OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.
|
201706201706
|
0015
|
2025092614Fmo0000100
|
27.354,08
|
0,00
|
3880028724
|
İLHAN FİRUZBAY
|
PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|
200705200705
|
1084
|
2018032614Fmn0000052
|
27.351,59
|
0,00
|
0380094361
|
MEHMET ÜMİT AKSU
|
ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:
|
200102200102
|
0015
|
2010102214Fmk0000036
|
27.193,05
|
0,00
|
9730057376
|
MEMET YILMAZ
|
ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|
200102200102
|
0015
|
2010102214Fmt0000021
|
27.193,05
|
0,00
|
3140175940
|
MURAT DUMAN
|
FATİH MAH. ATATÜRK CAD. No:142 D.No:2 SULTANBEYLİ İST.
|
200401200412
|
3080
|
2019071214Fmn0000045
|
0,00
|
27.165,60
|
6220632977
|
ROMANOZ MOSULISHVILI
|
TAKSİM RİKSOS PERA OTEL K. No:YOK D.No: Tel: ŞİŞLİ İST.
|
201508201508
|
3080
|
2024100214Fmq0000065
|
0,00
|
27.156,78
|
5460018646
|
CABİR KESKİN
|
AYDINLI MAH. HAL YOLU CAD. ADRES BOTANİK B BLOK B2 BLOK K. No:17/3 D.No:8 Tel: TUZLA İST.
|
202004202006
|
0003
|
2025092414Fmp0000071
|
27.000,00
|
0,00
|
6520194912
|
BERKAN ÖĞÜNDÜR
|
SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI K. No:162F D.No:YOK Tel: SİLİVRİ İST.
|
201505201505
|
0015
|
2024091314Fmq0000030
|
27.000,00
|
0,00
|
8750279205
|
HALİDE TÜRE
|
DEVEGÖRMEZ M.. FEVZİ ÇAKMAK PAŞA 5 SK.No:17 D.3 MERKEZ TOKAT
|
200610200610
|
3080
|
2018040414Fms0000004
|
0,00
|
27.000,00
|
8750279205
|
HALİDE TÜRE
|
DEVEGÖRMEZ M.. FEVZİ ÇAKMAK PAŞA 5 SK.No:17 D.3 MERKEZ TOKA
|
200611200611
|
3080
|
2018040414Fms0000001
|
0,00
|
27.000,00
|
3880028724
|
İLHAN FİRUZBAY
|
PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|
200610200612
|
3080
|
2018032614Fmn0000047
|
0,00
|
26.975,75
|
3880028724
|
İLHAN FİRUZBAY
|
PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.
|
200601200612
|
3080
|
2018032614Fmn0000048
|
0,00
|
26.975,75
|
6140352404
|
MEHMET ZAHİDİ MENCET
|
GÜLLÜ BAĞLAR M.TANDOĞAN CAD. ATLANTİK LİFE A BL. No:92 A D.68 PENDİK İST.
|
201508201508
|
3080
|
2024101714Fmq0000069
|
0,00
|
26.935,44
|
2170039638
|
İSMAİL ÇAĞLAR
|
SAPAN BAĞLARI MAH. ADİLE SULTAN SK. No:3 D.No:12 Tel: PENDİK İST.
|
199901199912
|
1084
|
2010101114Fmm0000067
|
26.900,20
|
0,00
|
9550320235
|
ERÇİN YILDIRIM SÜMER
|
ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.
|
201006201006
|
0015
|
2025101614Fmt0000042
|
26.831,55
|
0,00
|
3960061780
|
REFİK AZİZ GORBON
|
FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|
201605201605
|
0015
|
2025110514Fmn0000007
|
26.826,11
|
0,00
|
4980802376
|
FERHAT KAPLAN
|
DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|
201710201710
|
3080
|
2024092614Fmo0000135
|
0,00
|
26.764,47
|
9250098285
|
VOLKER İNŞAAT NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
|
BATI M.IHLAMUR S. ÇADIRCI İŞ MER. K. No:18 D.No:59 Tel: PENDİK İST.
|
200005200005
|
1084
|
2017061514Fmt0009067
|
26.713,26
|
0,00
|
1960240093
|
COŞKUN CAN
|
SAPAN BAĞLARI MAH. NURAN SK. K. No:5 D.No:11 Tel: PENDİK İST.
|
201004201004
|
1084
|
2022040814Fml0000021
|
26.685,69
|
0,00
|
9560015799
|
HIDIR YILDIRIM
|
KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|
200207200207
|
1084
|
2010100814Fmt0000038
|
26.664,61
|
0,00
|
9550320235
|
ERÇİN YILDIRIM SÜMER
|
ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.
|
201001201001
|
3080
|
2025101614Fmt0000036
|
0,00
|
26.640,90
|
0010503017
|
HAKDAN ABEŞ
|
BATI MAH. MEKTEP SK. K. No:9 D.No:3 Tel: PENDİK İST.
|
201306201306
|
3080
|
2025092514Fmk0000560
|
0,00
|
26.573,91
|
8560232722
|
İBRAHİM TURGUT
|
KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|
201604201606
|
3080
|
2024030114Fms0000132
|
0,00
|
26.511,08
|
4050148983
|
SERPİL GÖKSU
|
KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.
|
201009201009
|
1084
|
2025081114Fmo0000035
|
26.373,61
|
0,00
|
2630360716
|
SERDAR ÇÖPÜR
|
SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.
|
201605201605
|
3080
|
2025070214Fmm0000073
|
0,00
|
26.314,83
|
2910584653
|
DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.
|
KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|
201605201605
|
3080
|
2020121314Fmm0004741
|
0,00
|
26.314,83
|
2200623216
|
NURAN ÇAĞLIYAN
|
SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.
|
201005201005
|
1084
|
2022101414Fmm0000004
|
26.299,04
|
0,00
|
2110680246
|
CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEM.TİC.LTD.ŞTİ.
|
BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST.
|
201701201703
|
3080
|
2021101514Fmm0004141
|
0,00
|
26.258,09
|
9560015799
|
HIDIR YILDIRIM
|
KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|
200205200205
|
1084
|
2010100814Fmt0000024
|
26.250,84
|
0,00
|
1050262238
|
GÜVEN KOCAAVCI
|
YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|
200212200212
|
0015
|
2010102014Fml0000032
|
26.234,62
|
0,00
|
8780016569
|
MUSTAFA TÜRKER
|
HACIMEMİ MAH. 5 SK. K. No:14 D.No:YOK Tel: AYAŞ ANKARA
|
200901200912
|
3080
|
2022110114Fms0000061
|
0,00
|
26.215,02
|
0070210857
|
GÜRHAN ADALAR
|
ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. B BLOK K. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.
|
201407201409
|
3080
|
2025110514Fmk0000013
|
0,00
|
26.192,64
|
4820575753
|
KENAN İŞLER
|
İNCEKUM MAH. ESENTEPE YOLU SK. No:15 D.No:9 Tel: ALANYA ANTALYA
|
202004202004
|
0015
|
2024093014Fmo0000023
|
26.188,77
|
0,00
|
7040257993
|
CENGİZ ÖZÖCAL
|
ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.
|
200810200810
|
0015
|
2022102614Fmr0000005
|
26.185,05
|
0,00
|
4070147347
|
ONUR GÖKHAN GÖLLÜ
|
OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.
|
201703201703
|
0015
|
2025092614Fmo0000106
|
26.166,93
|
0,00
|
4070147347
|
ONUR GÖKHAN GÖLLÜ
|
OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.
|
201803201803
|
0015
|
2025092614Fmo0000128
|
26.100,00
|
0,00
|
1050262358
|
SELMA KAVAZANCI
|
YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|
200203200203
|
0015
|
2010102014Fml0000013
|
26.075,10
|
0,00
|
8560232722
|
İBRAHİM TURGUT
|
KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|
201507201509
|
3080
|
2024030114Fms0000167
|
0,00
|
26.070,90
|
0010503017
|
HAKDAN ABEŞ
|
BATI MAH. MEKTEP SK. K. No:9 D.No:3 Tel: PENDİK İST.
|
201307201307
|
3080
|
2025092514Fmk0000558
|
0,00
|
26.014,29
|
8090434864
|
EMİNE ŞENTÜRK
|
ESENEVLER MAH. DEVRAN SK. K. No:14 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|
200707200707
|
0015
|
2016051714Fms0000006
|
26.013,53
|
0,00
|
2630360716
|
SERDAR ÇÖPÜR
|
SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.
|
201604201604
|
3080
|
2025070214Fmm0000065
|
0,00
|
25.931,48
|
2910584653
|
DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.
|
KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|
201604201604
|
3080
|
2020121314Fmm0004779
|
0,00
|
25.931,48
|
9730008745
|
MEVLÜT YILMAZ
|
TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|
200408200408
|
0015
|
2017120614Fmt0000041
|
25.877,64
|
0,00
|
5710053825
|
İDRİS KOÇAK
|
KOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. CEZA İNFAZ KURUMU K. No:9 D.No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ
|
201501201512
|
1084
|
2020102214Fmp0000027
|
25.838,26
|
0,00
|
4050148983
|
SERPİL GÖKSU
|
KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.
|
201009201009
|
0015
|
2025081114Fmo0000016
|
25.805,88
|
0,00
|
4050148983
|
SERPİL GÖKSU
|
KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.
|
201009201009
|
3080
|
2025081114Fmo0000016
|
0,00
|
25.805,88
|
4050148983
|
SERPİL GÖKSU
|
KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.
|
201009201009
|
0015
|
2025081114Fmo0000035
|
25.805,88
|
0,00
|
4050148983
|
SERPİL GÖKSU
|
KARLIKTEPE MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. No:23 D.1 KARTAL İST.
|
201009201009
|
3080
|
2025081114Fmo0000035
|
0,00
|
25.805,88
|
0420149416
|
ZEKİ AKTAY
|
ERTUĞRUL MAH. RAKOCZİ CAD. BEYAZ YALI APT K. No:7 D.No:2 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ
|
200412200412
|
0015
|
2009110614Fmk0000006
|
25.778,46
|
0,00
|
5400063992
|
YUSUF ŞAFAK KAYNAK
|
İCADİYE MAH. MÜNECCİMBAŞI SK. No:17 B D.B ÜSKÜDAR İST.
|
200412200412
|
0015
|
2009110614Fmp0000005
|
25.778,46
|
0,00
|
8410011072
|
MUSTAFA TETİK
|
ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇAĞLAYANLAR SK. MARMAROOM SİTESİ B BLOK K. No:24B D.No:18 Tel: MALTEPE İST.
|
200412200412
|
0015
|
2009110614Fms0000004
|
25.778,46
|
0,00
|
0680028394
|
ALÜMİNYUM PROFİL SAN.VE TİC.A.Ş.
|
VELİBABA M SANAYİ C K. No:32 D.No: Tel:2163075049 PENDİK İST.
|
201401201403
|
3080
|
2020101714Fmk0000676
|
0,00
|
25.692,60
|
9480425057
|
BATUHAN YENİ
|
CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|
200904200906
|
1084
|
2024092514Fmt0000130
|
25.678,51
|
0,00
|
2200623216
|
NURAN ÇAĞLIYAN
|
SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS 3. SK. No:7-9A BAHÇELİEVLER İST.
|
201007201007
|
0015
|
2022101414Fmm0000003
|
25.653,85
|
0,00
|
8560232722
|
İBRAHİM TURGUT
|
KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|
201601201612
|
0010
|
2024030114Fms0000139
|
25.634,48
|
0,00
|
9730008745
|
MEVLÜT YILMAZ
|
TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU
|
200405200405
|
0015
|
2017120614Fmt0000007
|
25.620,55
|
0,00
|
8350119739
|
İSMAİL TEKİN
|
KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.
|
201106201106
|
0015
|
2025052114Fms0000009
|
25.619,12
|
0,00
|
7580004722
|
KAZIM SEÇKİN
|
KAZIMKARABEKİR MAH. KOZA SK. K. No:1 D.No:4 Tel: DARICA KOCAELİ
|
200612200612
|
1084
|
2025092514Fmr0000597
|
25.602,82
|
0,00
|
9650009360
|
VAHİT YILDIZ
|
ERGENEKON MAH. 138 SK. GONCAGUL SITESI E8 K. No:10A D.No:5 Tel: MERKEZ ERZİNCAN
|
200501200512
|
1084
|
2019062814Fmt0000029
|
25.466,97
|
0,00
|
8560232722
|
İBRAHİM TURGUT
|
KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|
201508201508
|
0015
|
2024030114Fms0000171
|
25.442,95
|
0,00
|
3960061780
|
REFİK AZİZ GORBON
|
FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.
|
201903201903
|
0015
|
2025110514Fmn0000107
|
25.381,83
|
0,00
|
6540762075
|
VEYİS ÖLMEZ
|
ATATÜRK MAH. 2224. SK. K. No:32 D.No:5 Tel: ESENYURT İST.
|
201601201612
|
4315
|
2025032614Fmq0000101
|
25.373,86
|
0,00
|
6510398917
|
CENGİZ ÖĞCÜ
|
ADNAN MENDERES MAH. ÇAT YOLU CAD. BEYAZ SITELER B BLOK K. No:3C D.No:3 Tel: PALANDÖKEN ERZURUM
|
201801201801
|
0015
|
2025092614Fmq0000576
|
25.291,80
|
0,00
|
8290242167
|
İBRAHİM TAŞLIK
|
YILDIRIM BEYAZIT MAH. 5131 SK. K. No:36 D.No:2 Tel: BORNOVA İZMİR
|
201401201412
|
3080
|
2020110414Fms0000001
|
0,00
|
25.193,58
|
9560015799
|
HIDIR YILDIRIM
|
KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|
200209200209
|
1084
|
2010100814Fmt0000026
|
25.168,19
|
0,00
|
5710053825
|
İDRİS KOÇAK
|
KOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. CEZA İNFAZ KURUMU K. No:9 D.No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ
|
201401201412
|
3080
|
2020102214Fmp0000004
|
0,00
|
25.145,91
|
8560232722
|
İBRAHİM TURGUT
|
KUSKUNLU MAH. KÜME EVLERNo:53 HİLVAN ŞANLIURFA
|
201604201606
|
3080
|
2024030114Fms0000127
|
0,00
|
25.115,76
|
4640180062
|
MEHMET EMİN HULAGÜ
|
YAYLA MAH. İMECE SK. K. No:4E D.No:3 Tel: TUZLA İST.
|
201601201612
|
4310
|
2025092214Fmo0000188
|
25.083,25
|
0,00
|
9550320235
|
ERÇİN YILDIRIM SÜMER
|
ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.5 TUZLA İST.
|
201007201007
|
0015
|
2025101614Fmt0000032
|
25.053,27
|
0,00
|
0380094361
|
MEHMET ÜMİT AKSU
|
ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No:
|
199906199906
|
1084
|
2010102114Fmk0000059
|
25.039,72
|
0,00
|
9730057376
|
MEMET YILMAZ
|
ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.
|
199906199906
|
1084
|
2010102114Fmt0000371
|
25.039,72
|
0,00
|
8350119739
|
İSMAİL TEKİN
|
KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.
|
201105201105
|
0015
|
2025052114Fms0000036
|
25.020,05
|
0,00
|
6980331536
|
FİKRET ÖZKARA
|
KAVAKPINAR M. ALACATAŞ SK.NO:37/4 PENDİK/İST.
|
201112201112
|
0015
|
2017102714Fmq0000086
|
25.004,22
|
0,00
|
6070938710
|
SULTAN KÜRÜNOĞLU
|
ULUCAMİ MAH. TUFAN SK. HALİL GÜL K. No:18 D.No: Tel: ÇİLİMLİ DÜZCE
|
201112201112
|
3080
|
2025080514Fmq0000205
|
0,00
|
24.997,97
|
8350119739
|
İSMAİL TEKİN
|
KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.
|
201111201111
|
0015
|
2025052114Fms0000027
|
24.983,15
|
0,00
|
6540762075
|
VEYİS ÖLMEZ
|
ATATÜRK MAH. 2224. SK. K. No:32 D.No:5 Tel: ESENYURT İST.
|
201601201612
|
4310
|
2025032614Fmq0000097
|
24.974,32
|
0,00
|
5950014821
|
İSMAİL KURT
|
CAMİVASAT MAH. 30 SK. K. No:7 D.No:7 Tel: EDREMİT BALIKESİR
|
201905201905
|
0015
|
2025092314Fmp0000281
|
24.964,35
|
0,00
|
8280038036
|
YILMAZ TAŞKIN
|
YAYLA MAH. SALTUK SK. HANZADE EVLERI E BLOK K. No:10E D.No:5 Tel: TUZLA İST.
|
200502200502
|
0015
|
2009041714Fmo0000052
|
24.921,13
|
0,00
|
1420461526
|
ALİCAN BARIŞ
|
AHMET YESEVİ MAH. YILDIRIM CAD. K. No:136 D.No:4 Tel: SULTANBEYLİ İST.
|
201711201711
|
3080
|
2025092314Fml0000127
|
0,00
|
24.887,97
|
9550320235
|
ERÇİN YILDIRIM SÜMER
|
ORHANLI MAH. DEMOKRASİ CAD. K. No:68 D.No:5 Tel:5324177414 TUZLA İST.
|
201006201006
|
1084
|
2025101614Fmt0000042
|
24.859,43
|
0,00
|
7040257993
|
CENGİZ ÖZÖCAL
|
ÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.
|
200808200808
|
3080
|
2022102614Fmr0000008
|
0,00
|
24.821,61
|
1050262238
|
GÜVEN KOCAAVCI
|
YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|
200208200208
|
3080
|
2010102014Fml0000024
|
0,00
|
24.807,78
|
9480425057
|
BATUHAN YENİ
|
CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.
|
200910200910
|
3080
|
2024092514Fmt0000163
|
0,00
|
24.784,86
|
8200198358
|
SERKAN ADAR TANHAN
|
SELAHADDİN EYYUBİ MAH. CUMHURİYET CAD. K. No:2 D.No:8 Tel: NUSAYBİN MARDİN
|
201312201312
|
0015
|
2024030614Fms0000035
|
24.782,34
|
0,00
|
2370235236
|
İLHAN ÇELİK
|
YENİŞEHİR MAH. NUTUK SK. GÖÇMEN KONUTLARI 52. BLOK K. No:1/52 D.No:12 Tel: PENDİK İST.
|
200410200412
|
3080
|
2019061714Fmm0000010
|
0,00
|
24.766,83
|
8350119739
|
İSMAİL TEKİN
|
KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.
|
201601201612
|
4315
|
2025052114Fms0000064
|
24.764,96
|
0,00
|
8350119739
|
İSMAİL TEKİN
|
KARLITEPE M. ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU SK. No:6 D.3 G.O.PAŞA İST.
|
201108201108
|
1084
|
2025052114Fms0000037
|
24.753,60
|
0,00
|
8200198358
|
SERKAN ADAR TANHAN
|
SELAHADDİN EYYUBİ MAH. CUMHURİYET CAD. K. No:2 D.No:8 Tel: NUSAYBİN MARDİN
|
201210201210
|
0015
|
2024030614Fms0000003
|
24.734,13
|
0,00
|
1050262358
|
SELMA KAVAZANCI
|
YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|
200205200205
|
3080
|
2010102014Fml0000017
|
0,00
|
24.640,52
|
2630360716
|
SERDAR ÇÖPÜR
|
SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.
|
201609201609
|
3080
|
2025070214Fmm0000057
|
0,00
|
24.602,00
|
2910584653
|
DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.
|
KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|
201609201609
|
3080
|
2020121314Fmm0004764
|
0,00
|
24.602,00
|
2630360716
|
SERDAR ÇÖPÜR
|
SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.
|
201510201512
|
3080
|
2025070214Fmm0000070
|
0,00
|
24.593,22
|
2630360716
|
SERDAR ÇÖPÜR
|
SURURİ MEHMET EFENDİ M. BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST.
|
201501201512
|
3080
|
2025070214Fmm0000072
|
0,00
|
24.593,22
|
2910584653
|
DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.
|
KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|
201510201512
|
3080
|
2020121314Fmm0004739
|
0,00
|
24.593,22
|
2910584653
|
DEMO İNŞAAT MALZ.MÜH.LTD.ŞTİ.
|
KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.
|
201501201512
|
3080
|
2020121314Fmm0004795
|
0,00
|
24.593,22
|
1090415822
|
AYBİR ORMAN ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
KAYNARCA MH. AKDENİZ CD. K. No:12 D.No:A Tel: PENDİK İST.
|
201312201312
|
3080
|
2020101714Fml0000633
|
0,00
|
24.583,17
|
1050262358
|
SELMA KAVAZANCI
|
YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST.
|
200202200202
|
0015
|
2010102014Fml0000011
|
24.563,60
|
0,00
|
3130606671
|
MENFES İNŞAAT ISITMA SOĞ.TİC.LTD.ŞTİ.
|
DOĞU MAH. IHLAMUR SK. K. No:28 D.No:Z06 Tel:5414212565 PENDİK İST.
|
201501201512
|
1084
|
2021012114Fmn0000919
|
24.536,41
|
0,00
|
9560015799
|
HIDIR YILDIRIM
|
KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.
|
200210200210
|
3080
|
2010100814Fmt0000034
|
0,00
|
24.531,61
|
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."