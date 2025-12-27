T.C. POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/182 Esas

DAVACILAR : FADİME AKSOY, GAMZEGÜL ÇELİK, GÖKAY AKSOY, KÖKSAL AKSOY,

MEHTAP PİRLİ, SEVDA BİLGEN

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;

Polatlı İlçesi, Eskiköseler Mahallesi, 128 ada 185 parsel sayılı taşınmazın 07/04/2017 tarihinde mera olarak tescil edildiği; sonrasında yapılan düzenleme ile taşınmazın 128 ada 206 parsel numarasıyla da mera olarak tescil edildiği anlaşılmıştır. Ekli krokide A harfi ile gösterilen 5.683,22 m² yüzölçümlü alanın 128 ada 206 numaralı mera parseli içinde kaldığı tespit edilmiştir. Davacılar söz konusu taşınmazın TMK.'nun 713. Maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı, imar ihya ve zilyetlik nedeniyle kendi adlarına tapuyla tesciline karar verilmesini talep etmişlerdir. Bu nedenle anılan taşınmaz üzerinde itirazları olanların ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına bildirmeleri İLAN olunur.09/12/2025