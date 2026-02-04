T.C. POLATLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. POLATLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.73321783-2025/172-Ceza Dava Dosyası

Halaf ve İzheyye oğlu, 01/01/2000 Suriye doğumlu ve Suriye Uyruklu 99398733966 TC kimlik nolu sanık AHMED EL ŞAVVAH hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme " eylemleri nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda; "A)1-Sanık Ahmed EL ŞAVVAH'ın üzerine atılı "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca aynı kanunun 61. maddesi de gözönünde tutularak suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın sübut bulan suçunu gece vakti işlediği anlaşılmakla cezasında TCK'nın 143. Maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılarak 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, verilecek cezanın geleceğine etkisi lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

5-Sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 7242 sayılı kanunun 10. Maddesindeki değişiklik gözetilerek TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

6-Sanığa verilen ceza miktarı itibariyle yasal şartları oluşmadığından hakkında CMK'nın 231/5, TCK'nın 50 ve 51. Maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

7-Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. Maddesi gereği hükmolunan cezasından MAHSUBUNA,

B)1-Sanık Ahmed EL ŞAVVAH'ın üzerine atılı "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu işlediği sabit olduğundan, sanığın eylemine uyan TCK'nın 116/4 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından TCK 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığa verilen cezada başkaca artırım veya indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

4-Sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 7242 sayılı kanunun 10. Maddesindeki değişiklik gözetilerek TCK'nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

5-Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. Maddesi gereği hükmolunan cezasından MAHSUBUNA,

6-Sanığın pişmanlığının gözlemlenmemesi, tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmamış olması göz önüne alınarak hakkında CMK'nın 231/5 ve TCK'nın 50, 51 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

C)1-Sanığın yargılaması için yapılan tebligat gideri olan 225,00 TL. yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

2-Karar kesinleştiğinde karardan onaylı bir suretinin 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 16. Maddesi uyarınca soruşturmada görevli kolluk birimine gönderilmesine,

3-Sanık hakkında CMK'nın 109/3-b maddesi uyarınca uygulanan belirlenen yerlere başvurmak şeklindeki adli kontrolün, sanık hakkında yalnız yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanarak da beklenen faydanın sağlanabileceği gözetilerek KALDIRILMASINA, CMK'nın 109/3-a maddesi uyarınca uygulanan yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolünün verilen kararın niteliği, ceza miktarı gözetilerek DEVAMINA,

4-Hükmün ve gerekçeli kararın birer örneğinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin 20/11/2025 tarihli yazılarına istinaden bilgi mahiyetinde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Bahar ÇINAR'ın ( 252215) hazır bulunduğu oturumda mütalaaya uygun olarak, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere mahkeme katibine beyanda bulunmak, hükümlü veya tutuklu olunması halinde ise tutukluya da hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere alenen verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Yenimahalle Ermiş Sok. No: 10 Polatlı adresine çıkartılan tebligat evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın Suriye Uyruklu olması nedeniyle MERNİS adresinin bulunmadığı, sanık yönünden yapılan adres araştırmasının sonuç vermediği, yurtdışı yasağı bulunduğu için Türkiye'den çıkış yapmadığının bildirildiği anlaşılmakla kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten yedi gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.