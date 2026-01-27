T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/131

BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ DOĞANYOL İLÇESİ

MAHALLESİ : GÖKÇEMAHALLESİ

ADA PARSEL NO : 119 ADA 66 PARSEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : AYŞE DOĞANKAYA

SAİM TUHAN

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Doğanyol ilçesi, Gökçe Mahallesi, 119 Ada 66 parselde bulunan davalılara ait taşınmaz Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13/08//20225 tarih ve 194 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazınMalatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/131 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.31/12/2025