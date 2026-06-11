T.C. REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2025/144 Esas

Davacı Mustafa Yıldırım ile Davalı Süleyman Yıldırım arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davalı Süleyman Yıldırım'a(T.C. 47749784976) gösterilen adreste tebliğat yapılamamış, geçerli adresi kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış, mernis kaydı da olmadığından ön incelme duruşma gününü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere, ilan tarihinden bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren sulh hazırlığı yapılabileceği, ön inceleme duruşma gün ve saati olarak belirlenen 09/09/2026 günü saat 10:15'te duruşmada hazır bulunulmadığında, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde tarafların yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı kalmak kaydıyla iddia ve savunmaların değiştirilemeyeceği ve genişletilemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmaları gerektiği, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacakları hususları ilan olunur.