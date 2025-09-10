T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.36986964-2017/57-Ceza Dava Dosyası 04.09.2025 GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2017/57

Karar No: 2025/196

SANIK: WALID HJOU, Fajr ve Arnoun oğlu, 1976 Suriye doğumlu

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi: 29/01/2016

Karar Tarihi: 25/03/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK WALID HJOU hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.