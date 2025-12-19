T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2017/282 Esas

KARAR NO : 2025498

MÜŞTEKİ : ALİ MAVVAS, Rıyad ve Fede oğlu, 1997 Hama doğumlu

SANIK : MUHAMMED ÖMER, Cerab ve Suphiye Elşeyh oğlu, 18.09.1997 Hama doğumlu, Yabancı Kimlik No: 99185742836

SUÇ : Hakaret, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 03.09.2017

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2,3-e, 125/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 23.10.2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın ve müştekinin bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 15.12.2025