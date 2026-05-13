T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/356 Esas

KARAR NO : 2026/27

SANIK : ALMAHDE ALSAEID, KHALIFA VE Zeade oğlu, 01/01/1978 HOMS doğumlu,

SUÇ : Çocuk, Hayvan,Ölmüş İnsan Bedeni İle İlgili Üretilen Müstehcen Yayınları Yayınlamak, Şiddet Kullanarak, Hayvanlarla, Ölmüş İnsan Bedeni ile İlgili Müstehcen Yayın Üretmek ve Satmak, Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs

SUÇ TARİHİ : 30/04/2024 - , 30/10/2023, 12/02/2024 (Zincirleme Suç), 12/09/2023 - , 07/09/2023

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 265/5, 43/1, 33/1, 226/3-2. Cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : BERAAT, 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI, 100 TL ADLİ PARA CEZASI

KARAR TARİHİ : 29.01.2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık Almahde ALSAEID hakkında Çocuk, Hayvan,Ölmüş İnsan Bedeni İle İlgili Üretilen Müstehcen Yayınları Yayınlamak, Şiddet Kullanarak, Hayvanlarla, Ölmüş İnsan Bedeni ile İlgili Müstehcen Yayın Üretmek ve Satmak, Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa ( BERAAT, 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI, 100 TL ADLİ PARA CEZASI) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 08.05.2026