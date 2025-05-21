T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayınlanma 21.05.2025 00:00:00
T.C.
REYHANLI
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2022/265 Esas
KARAR NO : 2024/213
C.SAV.ESAS NO : 2022/644
SANIK : MEHYUB ELAFNAN, ABDULSELAM ve NURA oğlu, 01/01/1996 HUMUS doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ : 08/03/2022
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle
VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME
KARAR TARİHİ : 29/05/2024
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.14.05.2025
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