T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/265 Esas

KARAR NO : 2024/213

C.SAV.ESAS NO : 2022/644

SANIK : MEHYUB ELAFNAN, ABDULSELAM ve NURA oğlu, 01/01/1996 HUMUS doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 08/03/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 29/05/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada

hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME

kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin

tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.14.05.2025



