Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma 21.05.2025 00:00:00

T.C.
REYHANLI
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2016/281 Esas
KARAR NO : 2024/223
C.SAV.ESAS NO : 2016/863
SANIK : ABDULHASIR HALEBİ, KADİR ve SUPHİYE oğlu, 01/01/1967 HAMA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Karşılıksız Yararlanma
SUÇ TARİHİ : 23/02/2015
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3
VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME
KARAR TARİHİ : 05/06/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Abdulhasır HALEBİ hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 Hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 14.05.2025


#ilangovtr BASIN NO: ILN02226779