T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayınlanma 21.05.2025 00:00:00
T.C.
REYHANLI
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2016/281 Esas
KARAR NO : 2024/223
C.SAV.ESAS NO : 2016/863
SANIK : ABDULHASIR HALEBİ, KADİR ve SUPHİYE oğlu, 01/01/1967 HAMA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Karşılıksız Yararlanma
SUÇ TARİHİ : 23/02/2015
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3
VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME
KARAR TARİHİ : 05/06/2024
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 Hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 14.05.2025
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