T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2016/281 Esas

KARAR NO : 2024/223

C.SAV.ESAS NO : 2016/863

SANIK : ABDULHASIR HALEBİ, KADİR ve SUPHİYE oğlu, 01/01/1967 HAMA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 23/02/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 05/06/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada

hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME

kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin

tebliğden itibaren 2 Hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 14.05.2025



