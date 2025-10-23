T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2023/159 Esas KARAR NO: 2024/345

C.SAV.ESAS NO: 2023/688

SANIK: ZEKERİYA APSO, HÜSEYİN ve FATMA oğlu, 01/01/1988 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama

SUÇ TARİHİ: 06/12/2022

UYGULANAN KANUN MAD.: Türk Ceza Kanunu 79/1.a

VERİLEN CEZA MİKTARI: 3 YIL 4 AY 25 GÜN HAPİS, 29160 TL ADLİ PARA

KARAR TARİHİ: 24/09/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Zekeriya APSO hakkında Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (MAHKUMİYET) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 20.10.2025