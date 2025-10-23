T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2021/98 Esas KARAR NO: 2023/382

C.SAV.ESAS NO: 2020/1095

SANIK: TAHA SITİF, MAHMUD ve SABİHA oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 13/02/2018

UYGULANAN KANUN MAD.: Türk Ceza Kanunu 157/1

VERİLEN CEZA MİKTARI: BERAAT

KARAR TARİHİ: 19/09/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Taha SITİF hakkındaDolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (BERAAT) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.20.10.2025