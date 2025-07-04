T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2017/8 Esas

KARAR NO : 2025/11

C.SAV.ESAS NO : 2016/1915

SANIK : AHMET EBU İHLAL, HÜSEYİN ve DELAL oğlu, 1991 ŞAM doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : 2863 Sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ : 02/12/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 67

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 13/01/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmet Ebu İhlal hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 67 suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı. 23.06.2025