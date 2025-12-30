T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 30.12.2025 00:01:00
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/212 Esas
Davaya konu edilen Hatay ili Reyhanlı ilçesi Hasnekiye mahallesi 0 ada 49 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/212 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02371351