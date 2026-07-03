T.C.REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/200 Esas

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Borniyaz Mahallesinde 0 Ada 121 Parsele sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2026/200 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2026