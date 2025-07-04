T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI HÜKÜM ÖZETİ
T.C.
REYHANLI
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2024/118 Esas
KARAR NO : 2025/87
SANIK : ALİ YUSUF, HALEF ve SULTAN oğlu, 1991 HAMA doğumlu, ,
SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
SUÇ TARİHİ : 16/11/2018
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1
VERİLEN CEZA MİKTARI : Durma
KARAR TARİHİ : 09/05/2025
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Durma) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığınbildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve istinaf talebinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Reyhanlı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 01/07/2025