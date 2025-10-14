T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2024/135 Esas KARAR NO: 2025/185

C.SAV.ESAS NO: 2019/638

SANIK: KASIM ALŞON, MEHMET ve BEDRİYE oğlu, 1976 SURİYE doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ: 02/04/2016

UYGULANAN KANUN MAD.: Türk Ceza Kanunu 206/1

VERİLEN CEZA MİKTARI: DÜŞME

KARAR TARİHİ: 10/09/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Kasım ALŞON hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 09.10.2025