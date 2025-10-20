T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2025/242 Esas KARAR NO: 2025/212

C.SAV.ESAS NO: 2025/1062

SANIK: AZZAM AZZAM, AHMAD ve AICHA oğlu, 04/02/1959 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 12/05/2025

UYGULANAN KANUN MAD.: Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI: 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ: 02/10/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Azzam AZZAM hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (HAGB) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibine usulüne uygun beyanda bulunup, bu beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylattırılması suretiyle (ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu/tutukevi müdürüne aynı süre içinde sözlü beyanda bulunmak veya mahkememize gönderilmek üzere vereceği dilekçe ile) Mahkememize itiraz edebileceği, süresinde itiraz edilmemesi halinde CMK 252/1-2 cümlesi gereğince iş bu kararın kesinleşeceğine, CMK 252/2 maddesine göre karar itiraz edilmesi halinde duruşma açılarak genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı, genel usullere göre yapılan yargılamada CMK 252/3 maddesi gereğince önceki hükümle bağlı olmaksızın karar verileceği, CMK'nun 252/3 maddesi uyarınca hükme sanık dışında itiraz edilmesi halinde sanık hakkında uygulanan CMK 252/1-3 maddesi gereğince yapılan indirimin korunacağına, karara sanık tarafından itiraz edilmesi halinde genel hükümlere göre yapılacak olan yargılama sonunda CMK'nun 251/3 maddesi uyarınca indirim yapılmayacağına dair ihtar edilerek dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi.16.10.2025