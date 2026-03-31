T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2025/72 Esas

KARAR NO : 2025/315

C.SAV.ESAS NO : 2025/269

SANIK : ABDULKERİM SHAWERDI, RIAD ve RAWAA oğlu, 01/01/1998 HAMA doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kadına Karşı Tehdit

SUÇ TARİHİ : 21/11/2024

KARAR TARİHİ : 24/12/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında Kadına Karşı Tehdit suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirilen adresin yetersiz olması, sanığın ismen tanınmaması ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda adres bilgisinin bulunmadığı, şahısın Suriye Devletine gönüllü geri dönüş yaptığı bildirildiğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26.03.2026