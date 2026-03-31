T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/607 Esas

KARAR NO : 2026/30

C.SAV.ESAS NO : 2018/109

SANIK : RAMİ AL ZAABI, YOUSSEF ve SUMAYYA oğlu, 1988 HOMS doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : İftira

SUÇ TARİHİ : 17/04/2017

KARAR TARİHİ : 28/01/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında İftira suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirilen adresin yetersiz olması, sanığın ismen tanınmaması ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda şahısın herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirildiğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26.03.2026